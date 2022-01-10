Пн, 10.01.2022
Мы не такие уж и разные Анна Седокова о русских и латышах
Анна Седокова о русских и латышах

Мед возглавляет рейтинг самой часто подделываемой продукции

ФОТО: Beautiful landscape/Shutterstock.com

Сладкий, вкусный и полезный, если только не подделка. Как рассказал в эфире программы Латвийского радио "Известное в неизвестном" (Zināmais nezināmajā) Кришс Давидс Лабсвардс, сотрудник химического факультета Латвийского университета, мед является одним из самых часто подделываемых продуктов.

Мед - ценный натуральный подсластитель, стоимость которого значительно отличается в зависимости от степени его подделки. Именно финансовая сторона - причина, почему бесчисленное количество компаний мошенничает, что поставило мед на одно из ведущих мест среди самой контрафактной продукции в мире.

"Это неофициальный рейтинг самых подделываемых в мире продуктов. Мед неофициально занимает третье место после оливкового масла и молока", - рассказал Лабсвардс.  

Как сообщает LSM, ранее в мире уже случались громкие скандалы, связанные с подделкой меда. Обычно его разбавляли с каким-нибудь более дешевым, искусственным сиропом. 

В свою очередь пчеловод Валдис Яновс посоветовал найти известного специалиста: "У него все-таки репутация, ощущение безопасности и более детальная информация о продукте. Покупайте местное, и проблемы не будет". 


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