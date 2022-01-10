Мед возглавляет рейтинг самой часто подделываемой продукции

Мед - ценный натуральный подсластитель, стоимость которого значительно отличается в зависимости от степени его подделки. Именно финансовая сторона - причина, почему бесчисленное количество компаний мошенничает, что поставило мед на одно из ведущих мест среди самой контрафактной продукции в мире.

"Это неофициальный рейтинг самых подделываемых в мире продуктов. Мед неофициально занимает третье место после оливкового масла и молока", - рассказал Лабсвардс.

Как сообщает LSM, ранее в мире уже случались громкие скандалы, связанные с подделкой меда. Обычно его разбавляли с каким-нибудь более дешевым, искусственным сиропом.