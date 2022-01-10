Чайный гриб не защитит от Covid-19: ZVA опровергает дезинформацию

ZVA сообщает, что дезинформация была замечена в видеоинтервью работающей в Латвийском центре морской медицины врача Гунты Вилере.

"Обращаем внимание, что в интервью, распространенном в социальных сетях, Вилере сообщила ложную и недостоверную информацию. Поэтому мы призываем критически оценивать это видео и сказанное врачом", - написано в сообщении.

Также ZVA конкретно ответила на некоторые из утверждений

Влияние чайного гриба против инфекционных заболеваний не является научно доказанным. Чайный гриб не содержит ни одного лечащего вещества (или активного вещества), который мог бы каким-либо образом уберечь от заболевания Covid-19 или тяжелого течения болезни, а также от ВИЧ/СПИДа или любой другой инфекционной болезни.

Ни в вакцине Comirnaty, производства Pfizer/BioNTech, ни в вакцине Spikevax, производства Moderna, нет пикового белка или других частичек вируса. Зато в вакцине Nuvaxovid производства Novavax пиковый белок есть.

Современные данные свидетельствуют о том, что высокий уровень антител, который в организме человека обычно достигается через недолгое время после вакцинации или бустерной вакцинации, значительно уменьшает риск инфицироваться, в том числе и омикрон-штаммом коронавируса.

В свою очередь, обеспеченный вакцинацией иммунитет клеток эффективно работает против тяжелого хода болезни Covid-19. Поэтому рекомендации специалистов о первичной вакцинации для еще невакцинированных людей и на бустерную вакцинацию обоснованы. В то же время ZVA напоминает, что в Латвии доминирующим по-прежнему является дельта-штамм вируса.

Относительно вакцинации детей ZVA обращает внимание на то, что исследования подтверждают, что в возрастной группе 5-11 лет побочный эффект "миокардит" еще более редкое явление, чем в других возрастных группах. В свою очередь, с болезнью Covid-19 связаны серьезные долгосрочные осложнения, например, синдром мультисистемного воспаления. Поэтому специалисты рекомендуют вакцинировать детей.

Побочные эффекты после вакцинации в большинстве случаев являются легкими и проходят в течение двух-трех дней. Исследования подтверждают, что побочные эффекты после третьей дозы являются похожими на реакции, которые наблюдаются после получения первой или второй дозы.

ZVA уточняет, что все зарегистрированные вакцины против Covid-19 обеспечивают высокую защиту от заболевания и тяжелого течения болезни. Кроме того, все вакцины "обучают" человеческую иммунную систему распознавать пиковый белок вируса, чтобы уничтожать вирус как можно быстрее, используя различные иммунные механизмы. Вместе с тем вклад вакцин в борьбу против Covid-19 перевешивает возможные риски.

ZVA напоминает, что проверенная, научная и достоверная информация о вакцинах против Covid-19 доступна на сайтах государственных учреждений и на соответствующих страницах социальных сетей, например, на домашней странице ZVA или на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний www.spkc.gov.lv.