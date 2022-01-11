В США проведена уникальная операция: человеку пересадили свиное сердце

В понедельник медицинский центр Университета Мэриленда сообщил, что процедура произошла в пятницу, и назвал ее исторической.

Несмотря на то, что прогнозы пациента и близко не являются хорошими, проведенная операция - важный поворот в трансплантации органов животных людям.

Пациент Дэвид Беннет был признан неподходящим для пересадки человеческих органов. Такое решение часто принимается, если у потенциального получателя очень плохое состояние здоровья.

Сейчас пациент выздоравливает, однако за ним внимательно наблюдают, чтобы выяснить, как работает новый орган.

"Нужно было выбирать между смертью и этой трансплантацией. Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноту, но это моя последняя воля", - сказал за день до операции Беннет, житель штата Мэриленд.

Генное модифицирование произвело базируемое в штате Виргиния биотехнологическое предприятие Revivicor, обеспечившее в октябре пересадку свиной почки пациенту, у которого наступила смерть мозга.

"Я жду, когда смогу после выздоровления покинуть постель", - добавил Беннет, который последние несколько месяцев был прикован к постели и аппарату искусственного кровообращения.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 31 декабря дало внеочередное подтверждение для проведения этой операции.