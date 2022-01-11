В США проведена уникальная операция: человеку пересадили свиное сердце

В понедельник медицинский центр Университета Мэриленда сообщил, что процедура произошла в пятницу, и назвал ее исторической.
Несмотря на то, что прогнозы пациента и близко не являются хорошими, проведенная операция - важный поворот в трансплантации органов животных людям.
Пациент Дэвид Беннет был признан неподходящим для пересадки человеческих органов. Такое решение часто принимается, если у потенциального получателя очень плохое состояние здоровья.
Сейчас пациент выздоравливает, однако за ним внимательно наблюдают, чтобы выяснить, как работает новый орган.
"Нужно было выбирать между смертью и этой трансплантацией. Я хочу жить. Я знаю, что это выстрел в темноту, но это моя последняя воля", - сказал за день до операции Беннет, житель штата Мэриленд.
Генное модифицирование произвело базируемое в штате Виргиния биотехнологическое предприятие Revivicor, обеспечившее в октябре пересадку свиной почки пациенту, у которого наступила смерть мозга.
"Я жду, когда смогу после выздоровления покинуть постель", - добавил Беннет, который последние несколько месяцев был прикован к постели и аппарату искусственного кровообращения.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 31 декабря дало внеочередное подтверждение для проведения этой операции.
Свинье, сердце которой пересадили Беннету, была проведена модификация генов. Ученым пришлось избавиться от гена, который мог бы вызвать отторжение пересаженного органа. К геному были добавлены шесть человеческих генов, необходимых, чтобы организм человека принял пересаженный орган.