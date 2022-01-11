Вт, 11.01.2022
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Доминика Хлебникова, дочь Марины Хлебниковой

Актрису Елену Проклову госпитализировали в реанимацию с инсультом

Елена Проклова ФОТО: скриншот с youtube.com

68-летнюю советскую и российскую актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на Telegram-канал "112". 

СМИ сообщают, что артистку забрали в одну из московских клиник накануне. У нее было сильное головокружение и повышенное давление. МРТ установила, что Проклова перенесла инсульт.

"У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините", - цитирует Проклову "Вечерняя Москва". 

Диагноз актриса не назвала. 

Издание "Известие" указывает, что Елена Проклова находится в состоянии средней тяжести. 

 


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