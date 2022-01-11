Актрису Елену Проклову госпитализировали в реанимацию с инсультом
68-летнюю советскую и российскую актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на Telegram-канал "112".
68-летнюю советскую и российскую актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на Telegram-канал "112".
СМИ сообщают, что артистку забрали в одну из московских клиник накануне. У нее было сильное головокружение и повышенное давление. МРТ установила, что Проклова перенесла инсульт.
"У меня все нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините", - цитирует Проклову "Вечерняя Москва".
Диагноз актриса не назвала.
Издание "Известие" указывает, что Елена Проклова находится в состоянии средней тяжести.