На Рижском автовокзале снесут навес

На участке от улицы Прагас до Даугавы железнодорожная насыпь будет полностью снесена к 2026 году. Железнодорожные пути расположатся на эстакаде, а под ней ожидается расширенная территория автовокзала и общественное пространство.

Представитель реализующего проект Rail Baltica в Латвии SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Эйнар Яунземс рассказал, что

в ходе реализации проекта будут соединены Старая Рига и Московский форштадт.

Кроме того, будет модернизирована территория Рижского международного автовокзала и улучшена доступность общественного транспорта в городе.

По словам Яунземса, предусмотрены улучшения и в движении пешеходов и велосипедистов на участке от нового моста через Даугаву до центрального железнодорожного вокзала.

После автовокзала следующим этапом строительных работ Rail Baltica в центре Риги станет строительство нового моста через Даугаву.

Председатель правления автовокзала Вайра Громуле сообщила, что с началом строительных работ на территории автовокзала будет реорганизован порядок движения автобусов, однако неудобства будут минимальными. Посадка в автобусы будет организована с перрона вдоль городского канала, а высадка - на улице Маскавас возле автовокзала.