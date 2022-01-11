На Рижском автовокзале снесут навес

На участке от улицы Прагас до Даугавы железнодорожная насыпь будет полностью снесена к 2026 году. Железнодорожные пути расположатся на эстакаде, а под ней ожидается расширенная территория автовокзала и общественное пространство.
Представитель реализующего проект Rail Baltica в Латвии SIA Eiropas dzelzceļa līnijas Эйнар Яунземс рассказал, что
в ходе реализации проекта будут соединены Старая Рига и Московский форштадт.
Кроме того, будет модернизирована территория Рижского международного автовокзала и улучшена доступность общественного транспорта в городе.
По словам Яунземса, предусмотрены улучшения и в движении пешеходов и велосипедистов на участке от нового моста через Даугаву до центрального железнодорожного вокзала.
После автовокзала следующим этапом строительных работ Rail Baltica в центре Риги станет строительство нового моста через Даугаву.
Председатель правления автовокзала Вайра Громуле сообщила, что с началом строительных работ на территории автовокзала будет реорганизован порядок движения автобусов, однако неудобства будут минимальными. Посадка в автобусы будет организована с перрона вдоль городского канала, а высадка - на улице Маскавас возле автовокзала.
Во время строительных работ Рижский международный автовокзал будет работать непрерывно, добавила Громуле.