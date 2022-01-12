"Попрыгайте и обнимите животное": в Британии энергокомпания извинилась за советы как согреться

Газета Financial Times сообщила, что Ovo Energy на прошлой неделе послала клиентам по электронной почте список из десяти советов, как легко и дешево согреться этой зимой.

В частности компания предложила: обнять домашнее животное, попрыгать, устроить соревнования для детей и убрать жилище.

Предприятие было раскритиковано, потому что в ближайшее время ожидается обострение кризиса удорожания жизни.

Несколько прогнозов свидетельствуют, что у миллионов домохозяйств счета на оплату энергии могут вырасти больше чем на 50%.

В конце концов, Ovo Energy извинилась за эти советы, указав, что предприятие понимает, в насколько тяжелую ситуацию в этом году попадут многие их клиенты.