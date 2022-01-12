Ср, 12.01.2022
У него было констатировано 2,8 промилле алкоголя, кроме того, он управлял машиной без прав о водителе, насмерть сбившем девочку в Плявниеках
о водителе, насмерть сбившем девочку в Плявниеках

"Попрыгайте и обнимите животное": в Британии энергокомпания извинилась за советы как согреться

ФОТО: Pixabay

Третий по величине поставщик энергии Великобритании Ovo Energy извинился перед своими клиентами за советы о том, как согреться, которые компания послала этой зимой на фоне резкого роста цен на отопление.

Газета Financial Times сообщила, что Ovo Energy на прошлой неделе послала клиентам по электронной почте список из десяти советов, как легко и дешево согреться этой зимой.

В частности компания предложила: обнять домашнее животное, попрыгать, устроить соревнования для детей и убрать жилище.

Предприятие было раскритиковано, потому что в ближайшее время ожидается обострение кризиса удорожания жизни.

Несколько прогнозов свидетельствуют, что у миллионов домохозяйств счета на оплату энергии могут вырасти больше чем на 50%.

В конце концов, Ovo Energy извинилась за эти советы, указав, что предприятие понимает, в насколько тяжелую ситуацию в этом году попадут многие их клиенты.

"Мы тяжело работаем, чтобы найти решения этого энергокризиса, и мы признаем, что содержание этого блога было необдуманным и бесполезным. Мы озадачены и искренне извиняемся", - сообщили в компании..


НАВЕРХ
Back