Умер телеведущий Михаил Зеленский

Зеленскому было 46 лет.

Заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович сообщил, что Зеленский умер во время отдыха в Доминиканской Республике. Он отдыхал там со своей женой.

По предварительным данным СМИ, причиной смерти стал инсульт.

Как пишет Starhit.ru, телеведущего экстренно доставили в одну из местных больниц, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.