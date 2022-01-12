Умер телеведущий Михаил Зеленский
Умер российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский, сообщает "Медуза" со ссылкой на РБК.
Умер российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский, сообщает "Медуза" со ссылкой на РБК.
Зеленскому было 46 лет.
Заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович сообщил, что Зеленский умер во время отдыха в Доминиканской Республике. Он отдыхал там со своей женой.
Как пишет Starhit.ru, телеведущего экстренно доставили в одну из местных больниц, где врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.
Михаил Зеленский начал работать на телевидении в конце 1990-х годов. Он был ведущим программы "Вести-Москва" и ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", а также ведущим линейного эфира "России-24". В последние годы он работал на телеканале "Культура".