Комиссия по нацбезопасности поддержала кандидатуру Звиедриса на должность директора SAB

Кучинскис допускает, что Сейм может принять решение об утверждении Звиедриса на следующей неделе, когда все фракции Сейма успеют встретиться с кандидатом.

Сильной стороной Звиедриса является способность ориентироваться в работе ведомства, о нем также положительно отзываются коллеги из других структур безопасности, сказал Кучинскис.

Как сообщалось ранее, Кучинскис ожидает, что фракция СЗК Сейма, которую он представляет, кандидата поддержит.

Представители коалиционных партий также выразили поддержку кандидатуре Звиедриса.

Как уже сообщалось, Совет национальной безопасности в субботу постановил выдвинуть на должность директора Бюро по защите Сатверсме (SAB) Эгила Звиедриса, который ранее занимал должность замдиректора бюро.

Звиедрис в органах госбезопасности работает с 1992 года, в SAB - с 2000 года. В настоящее время он является замдиректора бюро и возглавляет разведывательное управление.

Кандидат в директоры SAB окончил Рижский технический университет по специальности инженерных наук, работал в службе охраны правительства, полиции безопасности, а в 2000 году стал инспектором по особо важным делам разведывательного управления SAB. С 2011 года он занимал должность начальника отдела разведывательного управления по СНГ, а в 2014 году был назначен начальником управления.