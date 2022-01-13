Анна Дзюба о распаде Artik & Asti: "Расскажу так, как есть"

Премьера сингла и клипа состоится 14 января. Знаменитость опубликовала короткое черно-белое видео, в котором представила небольшой отрывок: "Я бесконечно благодарна вам за поддержку и ваше терпение. Знаю, что вы очень долго ждали, и надеюсь, что каждая нота и каждое слово долетит до ваших сердец".

"Я не очень хочу разглагольствовать на эту тему и углубляться. Расскажу так, как есть, скажу то, что произошло во мне. Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте - это не вечная история. У каждого есть свои амбиции, поэтому пришло время нам вот так тоже расставить точки над "i" и разойтись по сольным дорогам. Но мало ли, вдруг они когда-нибудь еще раз пересекутся", - цитирует Анну StarHit.ru.