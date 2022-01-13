"Мы не видим разницы между "привитым" и "защищенным". Эпидемиолог о решениях правительства

"Я очень обеспокоена тем, что мы не понимаем разницы между "привитым" и "защищенным". Человек, который был привит, но не получил бустерной вакцины, не защищен", - заявила она.

По ее мнению, политики "пытаются заигрывать с антиваксерами, чтобы не было протестов". "Нам говорят, что ограничения будут продлены.

Какие ограничения? У нас вообще нет реальных ограничений",

- продолжила Цивьяне, которая считает, что мягкие решения продиктованы и приближающимися выборами в Сейм.

На просьбу уточнить, является ли омикрон-штамм коронавируса более легким, чем дельта, эпидемиолог ответила, что следует избегать слов "более мягкий", хотя правда, что омикрон меньше поражает легкие и вызывает меньше пневмоний.

"Смертность от пневмонии, скорее всего, будет ниже, - сказала эксперт, - но вирус быстро распространяется. Так что велика вероятность, что в больницах по-прежнему будет много тяжелобольных".