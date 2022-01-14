Клава Кока получила травму в Куршевеле. Теперь она передвигается на костылях

В сторис артистка поделилась видео, в которых передвигается на костылях. Певица указала, что перелома у нее нет, но связки повреждены. какие-то время ей надо будет передвигаться на костылях. Она поблагодарила всех, кто за нее переживает. Клава заметила, что она старается не падать духом и видеть плюсы. Теперь у нее наконец-то появилось время ответить на сообщения, составить планы на 2022 год и выспаться.