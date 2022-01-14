Пт, 14.01.2022
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Эгил Левитс

Клава Кока получила травму в Куршевеле. Теперь она передвигается на костылях
Видео

ФОТО: https://www.instagram.com/klavacoca/ кадр из видео

25-летняя певица лейбла Black Star Клава Кока (наст. имя - Клавдия Высокова) получила травму в результате падения на сноуборде во время катания в Куршевеле.

Клава Кока опубликовала видео со своим падением в Instagram. 

"Допрыгалась. Теперь ковыляю на костылях", - написала певица.

ФОТО: https://www.instagram.com/klavacoca

Подписчики желают Клаве скорейшего восстановления и восхищаются ее позитивом.

В сторис артистка поделилась видео, в которых передвигается на костылях. Певица указала, что перелома у нее нет, но связки повреждены. какие-то время ей надо будет передвигаться на костылях. Она поблагодарила всех, кто за нее переживает. Клава заметила, что она старается не падать духом и видеть плюсы. Теперь у нее наконец-то появилось время ответить на сообщения, составить планы на 2022 год и выспаться. 

Напомним, на отдыхе в Куршевеле сейчас находится Ольга Бузова, Юлианна Караулова и Ксения Собчак. 

ФОТО: https://www.instagram.com/klavacoca

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