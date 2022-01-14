Клава Кока получила травму в Куршевеле. Теперь она передвигается на костылях

Клава Кока получила травму в Куршевеле. Теперь она передвигается на костыляхВидео
25-летняя певица лейбла Black Star Клава Кока (наст. имя - Клавдия Высокова) получила травму в результате падения на сноуборде во время катания в Куршевеле.
25-летняя певица лейбла Black Star Клава Кока (наст. имя - Клавдия Высокова) получила травму в результате падения на сноуборде во время катания в Куршевеле.
Клава Кока опубликовала видео со своим падением в Instagram.
Подписчики желают Клаве скорейшего восстановления и восхищаются ее позитивом.
В сторис артистка поделилась видео, в которых передвигается на костылях. Певица указала, что перелома у нее нет, но связки повреждены. какие-то время ей надо будет передвигаться на костылях. Она поблагодарила всех, кто за нее переживает. Клава заметила, что она старается не падать духом и видеть плюсы. Теперь у нее наконец-то появилось время ответить на сообщения, составить планы на 2022 год и выспаться.
Напомним, на отдыхе в Куршевеле сейчас находится Ольга Бузова, Юлианна Караулова и Ксения Собчак.