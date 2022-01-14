Спасатели за утро получили 20 вызовов о деревьях на дорогах

С 7:30 до 9:00 поступило 20 звонков о сломанных деревьях в Курземе, Земгале и Риге.

Как уже сообщалось, в пятницу до позднего вечера на побережье Видземе, включая Юрмалу, столицу и соседние с ней края, а также на западном побережье Курземе действует оранжевое предупреждение о сильном ветре.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на побережье северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 25-28 метров в секунду.

До утра субботы по всей стране действует желтое предупреждение о ветре - скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 20-23 м/с.

При таком ветре ломаются ветки деревьев и отдельные деревья, жители также должны оберегать себя от переносимых ветром предметов и обломков, возможны перебои электроснабжения.