Спасатели за утро получили 20 вызовов о деревьях на дорогах
В пятницу утром спасатели получили 20 вызовов в связи со сломанными сильным ветром деревьями, упавшими на проезжую часть дорог, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
В пятницу утром спасатели получили 20 вызовов в связи со сломанными сильным ветром деревьями, упавшими на проезжую часть дорог, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
С 7:30 до 9:00 поступило 20 звонков о сломанных деревьях в Курземе, Земгале и Риге.
Как уже сообщалось, в пятницу до позднего вечера на побережье Видземе, включая Юрмалу, столицу и соседние с ней края, а также на западном побережье Курземе действует оранжевое предупреждение о сильном ветре.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на побережье северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 25-28 метров в секунду.
До утра субботы по всей стране действует желтое предупреждение о ветре - скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 20-23 м/с.
При таком ветре ломаются ветки деревьев и отдельные деревья, жители также должны оберегать себя от переносимых ветром предметов и обломков, возможны перебои электроснабжения.
Из-за ветра в Риге объявлено желтое предупреждение о повышении уровня воды до 115-130 сантиметров.