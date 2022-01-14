Пт, 14.01.2022
Человек, который был привит, но не получил бустерную вакцину, не защищен Лилиана Цивьяне, доцент медицинского факультета ЛУ
Лилиана Цивьяне, доцент медицинского факультета ЛУ

Уже больше 100 случаев вызова спасателей из-за деревьев на дорогах

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

В пятницу утром и первой половине дня спасатели получили 103 вызова в связи со сломанными сильным ветром деревьями, упавшими на проезжую часть дорог, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

С 7:30 до 13:00 работы по очистке дорог от упавших деревьев и веток завершены в 86 местах, еще в 17 местах работы продолжаются.

Чаще всего приходится убирать поваленные деревья с проезжей части и линий электропередач, в некоторых случаях - фрагменты сорванных ветром крыш.

Как уже сообщалось, в пятницу до позднего вечера на побережье Видземе, включая Юрмалу, столицу и соседние с ней края, а также на западном побережье Курземе действует оранжевое предупреждение о сильном ветре.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что на побережье северный, северо-западный ветер в порывах усилится до 25-28 метров в секунду .

До утра субботы по всей стране действует желтое предупреждение о ветре - скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 20-23 м/с.

При таком ветре ломаются ветки деревьев и отдельные деревья, жители также должны оберегать себя от переносимых ветром предметов и обломков, возможны перебои электроснабжения.

Из-за ветра в Риге объявлено желтое предупреждение о повышении уровня воды до 115-130 сантиметров.


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