Украина стала жертвой кибератаки: не работают сайты нескольких министерств

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС мобилизует "все свои ресурсы", чтобы помочь Украине после кибератаки.

"Мы созвали этим утром экстренную встречу послов ЕС, чтобы понять, каким образом мы можем помочь Украине отреагировать на это и какое техническое содействие мы можем ей предоставить, чтобы повысить ее способность сопротивляться таким нападениям. Мы мобилизуем на это все возможные ресурсы", - заявил Боррель.

При этом Боррель заявил, что пока рано обвинять кого-то конкретно ввиду отсутствия доказательств. Впрочем, она добавил "Вы можете догадаться, кто это сделал".

Министр иностранных дел Швеции Анна Линде заявила, что кибератака - это "именно то, о чем мы предупреждали и чего боялись".

На сайтах нескольких министерств, в том числе МИДа, хакеры оставили одинаковое послание на украинском, польском и русском языках. В сообщении утверждается, что все личные данные жителей Украины "загружены в общую сеть", а информация на компьютере «уничтожается и не подлежит восстановлению».

"Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — сказано в послании.

Украинские правительственные ресурсы подверглись массированной кибератаке.



Взломаны оказались, в том числе, сайты Минобороны и МИД страны. На их первых страницах появились сообщения: "Украинец, бойся и готовься к худшему. Все ваши личные данные были загружены в сеть." pic.twitter.com/50XFHGhLp5 — Nigroll (@nigroll) January 14, 2022

При этом утечки персональных данных из-за атаки хакеров не произошло, сообщила государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.