В Риге закроют неудачную автостоянку на улице Кр. Барона

В пятницу состоялись дискуссии департамента сообщения Рижской думы и Rīgas Satiksme, как поступать в случаях, если расположение припаркованного автомобиля мешает не только движению общественного транспорта, но и ограничивают пассажиров конкретного общественного транспорта.

В связи с этим было принято решение, что стоянка, находящаяся в неудачном месте на улице Кр. Барона на повороте с улицы Пернавас по направлению в центр, будет закрыта. Решение еще в процессе.