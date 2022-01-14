Пт, 14.01.2022
Человек, который был привит, но не получил бустерную вакцину, не защищен Лилиана Цивьяне, доцент медицинского факультета ЛУ
Лилиана Цивьяне, доцент медицинского факультета ЛУ

В Риге закроют неудачную автостоянку на улице Кр. Барона

Трамвай. Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 14 января, департамент сообщения Рижской думы в сотрудничестве с Rīgas Satiksme принял решение закрыть автостоянку на улице Кр. Барона на повороте с улицы Пернавас по направлению в центр города, подтвердили порталу TVNET в Rīgas Satiksme.

В пятницу состоялись дискуссии департамента сообщения Рижской думы и Rīgas Satiksme, как поступать в случаях, если расположение припаркованного автомобиля мешает не только движению общественного транспорта, но и ограничивают пассажиров конкретного общественного транспорта.

В связи с этим было принято решение, что стоянка, находящаяся в неудачном месте на улице Кр. Барона на повороте с улицы Пернавас по направлению в центр, будет закрыта. Решение еще в процессе.

Напомним, в зимний период из-за неправильно припаркованных машин регулярно нарушается движение трамваев на улице Кр. Барона, в связи с чем и был начат поиск решений.


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