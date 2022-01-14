Депутаты предлагают оценить действия Гобземса с этической точки зрения

Как уточнили агентству LETA в комиссии, соответствующий документ представили депутаты Юрис Ранцанс, Юрис Юрашс (Новая консервативная партия) и Артус Кайминьш.

Политики опираются на информацию, предоставленную Государственной полицией в Сейм о действиях Гобземса и возможных нарушениях этического кодекса в декабре 2021 года, когда он мешал выполнению полицией своих обязанностей в различных городах Латвии.

Ссылаясь на заявление Госполиции, депутаты утверждают, что Гобземс оскорбил честь и достоинство сотрудника полиции и не подчинялся законным требованиям. Они ссылаются на видеозаписи Госполиции и другие доказательства. В видеозаписи слышно, как "Гобземс угрожает сотрудникам полиции" обещанием возбудить против них уголовное дело и использует нецензурную лексику, а также слова из криминального жаргона. Такие действия Гобземса противоречат депутатской этике.

Как сообщалось, в декабре Гобземс на специально организованном автобусе объехал несколько городов Латвии, протестуя против антиковидных ограничений и обязательной вакцинации. Депутата временно задерживали в Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае.