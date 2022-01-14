Почему респираторы FFP2 лучше защищают от микробов?

Зрительница задала вопрос: "Из-за омикрона я хочу приобрести для мамы FFP2 маски, так как люди старшего возраста особо не понимают, что нужно покупать. Уже нельзя проследить за всем этим, защищают ли респираторы от вирусов или нет. Я даже не знаю, могу ли доверять покупке".

В Центре по защите прав потребителей (РТАС) рассказали о главных условиях, чтобы доступные на рынке респираторы соответствовали определенным требованиям.

Представитель PTAC Санта Заране поясняет: "На поверхности упаковки респиратора должны быть маркировка CE, соответствие стандарту, производителю и импортеру. Если такой информации нет, то, возможно, респиратор не соответствует стандартам ЕС".

Респираторы обеспечивают до десяти раз лучшую защиту от микробов, чем медицинские и тканевые маски.

Директор Института охраны труда и окружающей среды RSU Ивар Ванадзиньш заявил о масках FFP2: "У респираторов края уже по дизайну лучше держатся на лице. Измерения медицинских масок свидетельствует, что проходит 20% потока воздуха, что абсолютно нормально. В свою очередь для FFP2 масок допустимы только 8%. Главное отличие респираторов в том, что фильтрующий слой толще, у него больше внутренних слоев".