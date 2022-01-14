Почему респираторы FFP2 лучше защищают от микробов?
Чтобы ответить на вопрос зрительницы об эффективности респираторов FFP2, передача Bez Tabu решила выяснить, чем же такие средства защиты лучше.
Чтобы ответить на вопрос зрительницы об эффективности респираторов FFP2, передача Bez Tabu решила выяснить, чем же такие средства защиты лучше.
Зрительница задала вопрос: "Из-за омикрона я хочу приобрести для мамы FFP2 маски, так как люди старшего возраста особо не понимают, что нужно покупать. Уже нельзя проследить за всем этим, защищают ли респираторы от вирусов или нет. Я даже не знаю, могу ли доверять покупке".
В Центре по защите прав потребителей (РТАС) рассказали о главных условиях, чтобы доступные на рынке респираторы соответствовали определенным требованиям.
Представитель PTAC Санта Заране поясняет: "На поверхности упаковки респиратора должны быть маркировка CE, соответствие стандарту, производителю и импортеру. Если такой информации нет, то, возможно, респиратор не соответствует стандартам ЕС".
Респираторы обеспечивают до десяти раз лучшую защиту от микробов, чем медицинские и тканевые маски.
Директор Института охраны труда и окружающей среды RSU Ивар Ванадзиньш заявил о масках FFP2: "У респираторов края уже по дизайну лучше держатся на лице. Измерения медицинских масок свидетельствует, что проходит 20% потока воздуха, что абсолютно нормально. В свою очередь для FFP2 масок допустимы только 8%. Главное отличие респираторов в том, что фильтрующий слой толще, у него больше внутренних слоев".
Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: