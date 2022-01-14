Сб, 15.01.2022
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Артем Липин, журналист RUS TVNET, - Андрею Мамыкину

Брока попросила у суда разрешения участвовать в заседаниях из ОАЭ

Байба Брока ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Суд Видземского предместья Риги начал рассматривать уголовное дело бывшего политика Байбы Броки о взяточничестве. Во время первого заседания Брока попросила разрешения участвовать в заседаниях из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где она сейчас проживает. Таким образом, следующее заседание суда назначено через полгода. Прокурор опасается, что таким образом судебное разбирательство затягивается, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.

В пятницу на заседании суда были рассмотрены поданные участниками дела просьбы. Принимая во внимание, что сейчас Брока проживает за пределами Латвии - в Объединенных Арабских Эмиратах, ее защитник подал просьбу разрешить Броке участвовать в рассмотрении дела удаленно.

Прокурор Марис Урбанс в этой просьбе усматривает риски.

"АОЭ - это все-таки государство, с котором сложно прогнозировать, насколько удачным будет сотрудничество.

Прошлый опыт показывает, что есть случаи, когда упомянутое государство вообще не отвечает на просьбы о правовой помощи. [...] По моему мнению, такие действия содержат признаки того, что она фактически пытается избежать своевременного рассмотрения этого дела", - сказал Урбанс.

Суд решил, что участие обвиняемой в рассмотрении дела должно обеспечиваться в установленном в Уголовном законе порядке, то есть, суд обратится в Министерство юстиции с предложением попросить ОАЭ осуществить процессуальные действия, обеспечив удаленное участие обвиняемой в заседаниях суда.

В связи с тем, что минимальный срок исполнения таких процессуальных просьб со странами ЕС составляет минимум четыре месяца, а за пределами ЕС срок может быть гораздо большим, следующее заседание суда запланировано на 15 июня.

Подробности смотрите в сюжете на латышском языке:


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