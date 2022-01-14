Брока попросила у суда разрешения участвовать в заседаниях из ОАЭ

В пятницу на заседании суда были рассмотрены поданные участниками дела просьбы. Принимая во внимание, что сейчас Брока проживает за пределами Латвии - в Объединенных Арабских Эмиратах, ее защитник подал просьбу разрешить Броке участвовать в рассмотрении дела удаленно.

Прокурор Марис Урбанс в этой просьбе усматривает риски.

"АОЭ - это все-таки государство, с котором сложно прогнозировать, насколько удачным будет сотрудничество.

Прошлый опыт показывает, что есть случаи, когда упомянутое государство вообще не отвечает на просьбы о правовой помощи. [...] По моему мнению, такие действия содержат признаки того, что она фактически пытается избежать своевременного рассмотрения этого дела", - сказал Урбанс.

Суд решил, что участие обвиняемой в рассмотрении дела должно обеспечиваться в установленном в Уголовном законе порядке, то есть, суд обратится в Министерство юстиции с предложением попросить ОАЭ осуществить процессуальные действия, обеспечив удаленное участие обвиняемой в заседаниях суда.

В связи с тем, что минимальный срок исполнения таких процессуальных просьб со странами ЕС составляет минимум четыре месяца, а за пределами ЕС срок может быть гораздо большим, следующее заседание суда запланировано на 15 июня.