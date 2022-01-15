Сб, 15.01.2022
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Артем Липин, журналист RUS TVNET, - Андрею Мамыкину

Шинейд О’Коннор пыталась покончить с собой

ФОТО: Alessandro Bosio/PACIFIC /SIPA/2001201304

8 января ирландская певица Шинейд О’Коннор  (Sinéad O'Connor) сообщила, что ее 17-летний сын покончил с собой, а недавно и она сама перестала выходить на связь. Оказалось, что звезда была госпитализирована через неделю после смерти сына. Об этом пишет CNN.

Исполнительница хита Nothing Compares 2 U сообщила фанатам 13 января вечером, что направляется в больницу за помощью после того, как поделилась серией тревожных постов в Twitter, в которых призналась в попытках совершить самоубийство.

"Я решила последовать за своим сыном. Без него нет смысла жить. Все, к чему я прикасаюсь, я разрушаю. Я осталась только для него. А теперь его нет", - написала она в неподтвержденном аккаунте в Twitter, связанном с ее официальным аккаунтом.

Певица рассказала, что вместе с сотрудниками полиции направляется в больницу.

"Простите, что расстроила всех. Я потерялась без моего ребенка и ненавижу себя. Больница поможет на какое-то время. Но я собираюсь найти Шейна. Решила последовать за ним. Нет смысла жить без него. Все к чему я прикасаюсь рушится. У меня оставался только он, а теперь его нет", - написала О’Коннор.

Представители звезды отказались комментировать произошедшее. 

Напомним, что Шейна объявили в розыск 6 января, а уже на следующий день полиция нашла его тело. Певица была шокирована, узнав о трагедии.


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