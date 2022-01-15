Сб, 15.01.2022
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Артем Липин, журналист RUS TVNET, - Андрею Мамыкину

CМИ: Самолет экстренно приземлился в аэропорту Самары из-за сообщения о бомбе на борту

ФОТО: Pixabay

​В России в аэропорту Самары совершил экстренную посадку пассажирский Boeing из Санкт-Петербурга, пишет "Медуза" со ссылкой на источник. 

Самолет должен был приземлиться около 13:30 по московскому времени.

Причиной посадки стало анонимное сообщение о бомбе на борту. В аэропорт прибыли экстренные службы и саперы.

Пока информации о наличие бомбы нет. 

В справочной службе самарского аэропорта сообщили, что до посадки самолета уточнить информацию о наличии бомбы на борту нет возможности. "Меры безопасности приняты", - добавили в аэропорту.

В России на этой неделе из-за сообщений о "бомбах" были эвакуированы все школы Саратова, а также большинство школ Екатеринбурга. Похожие сообщения поступали в школы Тюмени, Липецка, Красноярска.


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