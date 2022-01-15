CМИ: Самолет экстренно приземлился в аэропорту Самары из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет должен был приземлиться около 13:30 по московскому времени.

Причиной посадки стало анонимное сообщение о бомбе на борту. В аэропорт прибыли экстренные службы и саперы.

Пока информации о наличие бомбы нет.

В справочной службе самарского аэропорта сообщили, что до посадки самолета уточнить информацию о наличии бомбы на борту нет возможности. "Меры безопасности приняты", - добавили в аэропорту.