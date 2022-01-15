Станет ли Кариньш премьером вновь? Политологи спорят

Розенвалдс

Профессор Латвийского университета (ЛУ) Юрис Розенвалдс считает шансы Кариньша снова стать премьер-министром достаточно хорошими, в то же время добавляя, что кандидат на пост премьер-министра зависит от отношений между партиями и того, что приемлемо для каждой из них.

По его словам, действующего премьера можно обвинить в нерешительности и неспособности возглавлять правительство при помощи "сильной руки". Были ситуации, когда министр от одной партии говорит одно, а другой министр из другой партии говорит другое, а Кариньш просто смотрит на это.

Розенвалдс не исключает, что это, скорее всего, была единственно возможная тактика, добавляя, что в целом это правительство "более или менее" справилось. По его словам, за время пребывания в должности Кариньш скорее повысил, чем потерял свои шансы снова возглавить правительство, однако политолог не может гарантировать, удастся ли тому снова стать премьер-министром.

Кактиньш и Икстенс

Директор исследовательского агентства SKDS, социолог Арнис Кактиньш, также согласился, что у Кариньша есть шанс снова возглавить правительство, если он не передумает. Между тем, декан факультета социальных наук Латвийского университета, политолог Янис Икстенс выразил неуверенность, захочет ли действующий премьер-министр снова взять на себя управление государством, заявив, что "четыре года в этой "мясорубке" - это не шутка", особенно в текущей ситуации.

Глава SKDS отметил, что в целом измерения популярности партии показывают, что у Кариньша очень хорошие шансы снова стать премьером, напомнив, что в прошлом он стал создателем правительства, поскольку сильные партии не могли договориться между собой.

"Теперь графики популярности показывают, что "Новое единство" находится в гораздо лучшем и более сильном положении, чем раньше, а 10 месяцев - это довольно большой срок. Еще посмотрим", - добавил социолог, отметив, что до сих пор Кариньшу приходилось сталкиваться с эпидемиологическими кризисами, однако игровое поле начинает быстро меняться, что может оказать существенное влияние на рейтинги популярности партии.

Социолог пояснил, что инфляция, рост цен на электроэнергию, газ и тепло не будут пустяком, так как это ощутит на себе большая часть населения. "Если страдают кошельки людей, они начинают по-другому смотреть на вещи. Эпидемиологический кризис не затронул большую часть населения, даже наоборот - большая часть стала больше зарабатывать и накапливать", - сказал Кактиньш.

Раевский

Политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский сказал LETA, что пока рановато прогнозировать потенциал Кариньша. Он напомнил, что правительство было сформировано с третьего раза, когда самая малочисленная фракция заняла посты премьер-министра, министра финансов и главы МИДа. По его мнению, "Новое единство" продемонстрировало высочайший пилотаж ведения политических переговоров - приобрести влияние в политике с таким количеством голосов.

В то же время декан факультета социальных наук Латвийского университета добавил, что Кариньш достаточно хорошо котируется среди электората своей партии, однако может выглядеть не очень привлекательно среди избирателей других партий, и это может повлиять на его шансы вновь стать премьер-министром.

Икстенс признал, что когда дело доходит до разделения должностей, может возникнуть ощущение, что Кариньш провел в кресле премьер-министра уже четыре года и его критиковали за отсутствие решимости и боязливый стиль правления, что может не понравиться другим политическим силам.