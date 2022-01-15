Власти Казахстана: во время протестов погибли 225 человек

"Часть из них - вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах.

В числе погибших 19 полицейских и военных.

К сожалению, жертвами актов терроризма стали и мирные граждане", - сказал Шалабаев, не уточнив, сколько среди погибших именно мирных жителей.

Пресс-секретарь Минздрава Казахстана позднее уточнила, что из 225 погибших 175 скончались в медучреждениях.

По информации Генпрокуратуры и Минздрава страны, пострадали во время протестов всего 4578 человек, 3393 из которых - сотрудники силовых структур. Более 2600 пострадавших обратились за медпомощью, 265 из них продолжают лечение, в реанимациях находятся 67 человек.

Из-за протестов всего было возбуждено 546 уголовных дел, включая 44 о терроризме, 34 - о массовых беспорядках и 15 - об убийстве. 446 подозреваемых по решению судов были арестованы.

Протесты в Казахстане

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на автомобильное топливо более, чем в два раза. В некоторых городах, в т.ч. Алматы, произошли столкновения с митингующих с полицией, люди грабили магазины, штурмовали правительственные здания.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил в беспорядках "террористов", а 5 января обратился за помощью в ОДКБ, которая отправила в страну более двух тысяч миротворцев. 11 января Токаев заявил о начале вывода из страны миротворческих сил.