VUGD: В понедельник в Риге возможны затопления
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждает, что в понедельник, 17 января, в Риге поднимется уровень воды и возможно затопление отдельных территорий.
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждает, что в понедельник, 17 января, в Риге поднимется уровень воды и возможно затопление отдельных территорий.
По данным службы, в настоящее время прогнозы указывают на то, что уровень воды в столице значительно вырастет в понедельник днем.
VUGD призывает быть информированным о территориях, наиболее подверженных наводнению, где сильные ветры в сочетании с высокими волнами могут вызвать затопление побережья. Особую осторожность следует соблюдать, передвигаясь по прибрежным районам.
В службе также подчеркивают, что в случае, если гидрометеорологические условия привели к разрушениям, которые угрожают здоровью и жизни людей, коммуникациям и движению общественного транспорта необходимо сообщать по единому номеру телефона экстренной помощи 112.