VUGD: В понедельник в Риге возможны затопления

По данным службы, в настоящее время прогнозы указывают на то, что уровень воды в столице значительно вырастет в понедельник днем.

VUGD призывает быть информированным о территориях, наиболее подверженных наводнению, где сильные ветры в сочетании с высокими волнами могут вызвать затопление побережья. Особую осторожность следует соблюдать, передвигаясь по прибрежным районам.