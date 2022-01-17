Эстония готова разместить до 5000 солдат сил быстрого реагирования НАТО
В условиях укрепления восточного фланга НАТО Министерство обороны Эстонии готово построить новые казармы для союзников, если они будут размещены в стране на постоянной основе.
В условиях укрепления восточного фланга НАТО Министерство обороны Эстонии готово построить новые казармы для союзников, если они будут размещены в стране на постоянной основе.
"Мы отчетливо видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до пяти тысяч человек", - рассказал он в понедельник порталу телерадиовещания ERR.
"В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям", - сказал Сальм.
Он напомнил, что решение направить на постоянной основе в Эстонию боевую группу НАТО численностью 1,2 тыс. человек было принято на саммите альянса в Варшаве в июне 2016 года, а в апреле 2017 года союзники уже прибыли в Эстонию.
"За это время нам удалось создать инфраструктуру. Быстрое и выдающееся историческое достижение. Я ни секунды не сомневаюсь, что мы сможем повторить это, если в ближайшее время возникнет такая необходимость", - заверил канцлер министерства обороны.