Эстония готова разместить до 5000 солдат сил быстрого реагирования НАТО

"Мы отчетливо видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости... В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до пяти тысяч человек", - рассказал он в понедельник порталу телерадиовещания ERR.

"В Тапа есть территория для принятия союзников, где можно складировать оборудование, оружие и раздавать его подразделениям", - сказал Сальм.

По его словам, без крыши над головой никто не останется: "Если мест не хватит в казармах, людей можно разместить в специальных контейнерах и палатках. Если союзникам придется задержаться в Эстонии, то будут построены и казармы".

Он напомнил, что решение направить на постоянной основе в Эстонию боевую группу НАТО численностью 1,2 тыс. человек было принято на саммите альянса в Варшаве в июне 2016 года, а в апреле 2017 года союзники уже прибыли в Эстонию.