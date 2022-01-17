Пн, 17.01.2022
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Только в Огрском крае из-за Covid-19 87 классов отправлены на карантин

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В образовательных учреждениях самоуправления Огрского края из-за заболевания Covid-19 помещены на карантин 87 классов, сообщил представитель Огрского самоуправления Николай Сапожников.

В связи с Covid-19 также отправлены на карантин девять дошкольных групп, которые посещают пяти- и шестилетние дети.

По словам исполняющей обязанности директора Огрской средней школы ?1 Ирины Григале, 27 из 57 классов этой школы в настоящее время находятся на карантине из-за Covid-19. Наибольшее количество заболевших приходится на 4-12 классы, поэтому учебное заведение согласовало в самоуправлении дистанционное обучение для учащихся 4-12 классов с 18 января по 31 января.

"В настоящее время листы нетрудоспособности взяли и 19 педагогов, заболевших как Covid-19, так и другими заболеваниями, или ухаживающих за своими больными детьми. Из-за болезни учителей у нас уже возникают трудности в учебном процессе", - признает директор.

Как сообщалось ранее, в Огрском крае за последние две недели в целом коронавирусом заразились 873 человека, что является четвертым по величине показателем заболеваемости в стране. В минувшую субботу в Огрском крае было зарегистрировано 72 новых случая Covid-19.


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