Только в Огрском крае из-за Covid-19 87 классов отправлены на карантин

В связи с Covid-19 также отправлены на карантин девять дошкольных групп, которые посещают пяти- и шестилетние дети.

По словам исполняющей обязанности директора Огрской средней школы ?1 Ирины Григале, 27 из 57 классов этой школы в настоящее время находятся на карантине из-за Covid-19. Наибольшее количество заболевших приходится на 4-12 классы, поэтому учебное заведение согласовало в самоуправлении дистанционное обучение для учащихся 4-12 классов с 18 января по 31 января.

"В настоящее время листы нетрудоспособности взяли и 19 педагогов, заболевших как Covid-19, так и другими заболеваниями, или ухаживающих за своими больными детьми. Из-за болезни учителей у нас уже возникают трудности в учебном процессе", - признает директор.