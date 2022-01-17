Вт, 18.01.2022
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  • "В горло вставлена трубка": появились новости о состоянии Мартиньша Ритиньша

"В горло вставлена трубка": появились новости о состоянии Мартиньша Ритиньша

ФОТО: Zane Bitere/LETA

На прошлой неделе стало известно, что шеф-повар Мартиньш Ритиньш попал в больницу с Covid-19. Новостной портал Apollo.lv связался с братом повара Янисом Ритиньшем, чтобы узнать о состоянии здоровья Мартиньша на данный момент.

Неделю назад порталу Apollo.lv Янис Ритиньш сообщил, что состояние его брата улучшается с помощью лишь кислородной маски, поэтому в реанимацию он не был помещен.

Сегодня выяснилось, что Мартиньш все-таки попал в реанимацию: "На поправку не пошло, он в реанимации. Ему в горло вставлена трубка, он искусственно усыплен. Хороших новостей, к сожалению, нет. Врачи говорят, что лучше не становится и надо просто ждать. Якобы в эту первую неделю ничего особенного не может произойти, критичной является вторая неделя, которая началась сейчас. За первую неделю его система пыталась привыкнуть к новому дыханию".

Мартиньш Ритиньш вакцинировался от Covid-19, а также получил бустерную дозу вакцины. Он попал в больницу незадолго до Рождества.


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