"В горло вставлена трубка": появились новости о состоянии Мартиньша Ритиньша

Неделю назад порталу Apollo.lv Янис Ритиньш сообщил, что состояние его брата улучшается с помощью лишь кислородной маски, поэтому в реанимацию он не был помещен.

Сегодня выяснилось, что Мартиньш все-таки попал в реанимацию: "На поправку не пошло, он в реанимации. Ему в горло вставлена трубка, он искусственно усыплен. Хороших новостей, к сожалению, нет. Врачи говорят, что лучше не становится и надо просто ждать. Якобы в эту первую неделю ничего особенного не может произойти, критичной является вторая неделя, которая началась сейчас. За первую неделю его система пыталась привыкнуть к новому дыханию".