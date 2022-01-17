Обвиненный в краже пушки предприниматель отстранен от службы в Земессардзе

По ее словам, пока нет обвинительного приговора, нет и основания принимать решение об исключении лица из Земессардзе.

Уже сообщалось, что в конце прошлого года прокуратура предъявила обвинение крестьянину и предпринимателю, бывшему руководителю Крустпилсского края Калве за похищение пушки с советского мемориала в Екабпилсе.

Калве обвиняется по двум статьям Уголовного закона: порча деревьев в парке и осквернение могилы.

Уголовный закон за повреждение деревьев в парке предусматривает лишение свободы до трех лет, принудительные работы или штраф. Осквернение могилы наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, принудительными работами или штрафом.

76,2-миллиметровая дивизионная пушка "ЗИС-3" без лафета, установленная на могиле воинов Советской армии, павших в Великой Отечественной войне, была демонтирована 24 февраля 2021 года в 2 часа ночи. Пушку вывезли из города и бросили в Даугаву.

В прокуратуре подтвердили, что пушку найти не удалось. Что касается пушки, то никто не заявил о себе как потерпевший, а по делу о порче деревьев статус потерпевшего имеет Екабпилсская дума.

Во время кражи пушки были повреждены три дерева, в результате чего Екабпилсскому городскому самоуправлению причинен материальный ущерб в размере 287,54 евро.