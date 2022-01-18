Больше всего вызовов в связи с разрушениями из-за ветра было в Риге и Юрмале

Кроме того, вчера поступило более 20 ложных вызовов, по которым информация о сломанных деревьях не подтвердилась или же они не представляли угрозы. VUGD призывает жителей оценить, представляет ли причиненный ветром ущерб угрозу жизни или здоровью людей, и только после этого звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112. Если повреждения не представляют угрозы, VUGD призывает сообщать о них поставщикам услуг или управляющим территориями.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 399 вызовов: 17 на тушение пожара, 340 - на спасательные работы, 42 вызова оказались ложными.

Как сообщалось ранее, один случай завершился летальным исходом: в Юрмале дерево упало на женщину, которая от полученных травм скончалась.

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Электроснабжение восстановлено 91 тысяче потребителей Sadales tīkls

К утру вторника, 18 января, электроснабжение, нарушенное из-за сильного ветра, было восстановлено 91 тысяче клиентов Sadales tīkls, сообщили в компании.

Ссылаясь на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, представители Sadales tīkls поясняют, что скорость ветра в понедельник достигала даже 30 метров в секунду, что привело к повреждению электросети по всей Латвии. К 6 утра вторника предприятие устранило 124 неисправности в сети среднего напряжения и 234 неисправности в сети низкого напряжения.

Электричество по-прежнему отсутствует у 570 потребителей. Оперативные бригады Sadales tīkls продолжают устранять повреждения, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии потребителям.

Во время сильного ветра в понедельник количество одновременно отключенных потребителей по всей стране временно достигло 26 тысяч, но до 6:00 часов вторника электроснабжение было восстановлено 91 тысяче клиентов.

"При работе в штатном режиме на устранение одного повреждения электрикам требуется до трех часов, но в таких вызванных стихийными бедствиями ситуациях ремонт повреждений может занимать больше времени, поэтому мы призываем жителей проявить понимание. В более сложных случаях это может потребовать до 24 часов", - объясняет представитель компании Гунта Лине.

Бури становятся причиной повреждений в основном на воздушных линиях электропередач, на которые падают сломанные деревья и ветки. В превентивных целях Sadales tīkls ежегодно очищает от потенциально опасных деревьев и кустарников электролинии на протяжении нескольких тысяч километров. Работы ведутся в соответствии с законом об охранных зонах, однако в природе длина деревьев часто превышает установленную законом ширину трасс, признает Лине. Поэтому невозможно полностью вырубить все деревья, которые в экстремальных погодных условиях могут повредить электросеть, вызвав перебои в подаче электроэнергии.

Предприятие также постоянно следит за прогнозами метеорологов, траекторией движения ветра и осуществляет мониторинг ситуации в электросети среднего напряжения. При обнаружении повреждения электроснабжение по возможности восстанавливается по другим линиям электропередач еще до того, как повреждение будет устранено.

При сильном ветре могут ломаться деревья и их ветви, разрывая провода электролиний и создавая опасные ситуации, угрожающие жизни людей, поэтому компания призывает проявлять особую осторожность вблизи линий электропередач и электрооборудования. При возникновении опасной ситуации не следует приближаться к месту происшествия, а немедленно сообщить в Sadales tīkls по бесплатному телефону 8404 или в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону 112.

Следить за ситуацией в электросети можно по цифровой карте отключений на сайте sadalestikls.lv, где содержится информация об уже зарегистрированных повреждениях электросети. Если по конкретному адресу зарегистрирована неисправность, это означает, что специалисты уже работают над ее устранением и повторно сообщать о ней не нужно. Это разгрузит телефонную линию для сообщений о неисправностях и позволит оперативно дозвониться тем, кто находится в опасной ситуации.