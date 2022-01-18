Исследование: четвертая доза вакцин Pfizer и Moderna "частично" эффективна против омикрон-штамма

В декабре врачи Медицинского центра Шиба в Тель-Авиве начали вводить четвертую дозу вакцины против коронавируса - 154 сотрудника больницы получили вакцину Pfizer, а 120 других добровольцев были вакцинированы Moderna.

Предварительные результаты "показали, что эти вакцины безопасны и продуцируют значительное количество антител, но они лишь частично эффективны для защиты от штамма омикрон", - говорится в заявлении больницы.

Руководитель исследования профессор Гили Регев-Йохай сказал, что количество антител возросло после четвертой дозы, но эта доза "обеспечивает лишь частичную защиту от вируса" для тех, кто заражен штаммом омикрон.

Он отметил, что эти вакцины "очень эффективны против более ранних вариантов".

Израиль был в числе первых стран, начавших массовую вакцинацию своего населения от Covid-19. Бустерную дозу в стране стали предлагать прошлым летом, а теперь предлагается четвертая доза пожилым людям и лицам из других групп риска.

Более 80% взрослого населения Израиля получили как минимум две дозы вакцины против Covid-19, более половины получили третью дозу (поддерживающую вакцину), а более 537 000 израильтян уже получили четвертую дозу.

Правительство Израиля объявило в понедельник, что сократит период карантина при положительных тестах с семи до пяти дней.

До Израиля период карантина был сокращен во Франции, Испании, Аргентине, США и Великобритании.