США: Россия может напасть на Украину "в любой момент"

Нынешнюю ситуацию она назвала "чрезвычайно опасной". Поэтому администрация США, по словам Псаки, считает возможными все сценарии. "Ни один из вариантов не снят с повестки дня", - подчеркнула она.
Попытки разрядить обстановку пока не принесли успеха
По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.
На прошлой неделе переговоры между США и Россией в Женеве, в Совете НАТО - Россия и в рамках ОБСЕ закончились безрезультатно. США, Германия и ряд других стран продолжают усилия по деэскалации российско-украинского конфликта. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 17 января провела переговоры в Киеве и 18 января встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. 19 января Энтони Блинкен встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, на следующий день в Берлине пройдут его переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. 21 января состоится встреча Блинкена и Лаврова в Женеве.