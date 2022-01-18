США: Россия может напасть на Украину "в любой момент"

Нынешнюю ситуацию она назвала "чрезвычайно опасной". Поэтому администрация США, по словам Псаки, считает возможными все сценарии. "Ни один из вариантов не снят с повестки дня", - подчеркнула она.

Попытки разрядить обстановку пока не принесли успеха

По данным Запада, близ границы с Украиной и в аннексированном Крыму в настоящее время находятся около 100 тысяч военнослужащих. Запад призывает РФ отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения. В свою очередь Москва отрицает подготовку к новому вторжению и призывает США и НАТО предоставить "гарантии безопасности", требуя сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток.