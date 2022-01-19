В Латвии - нехватка учителей, но Минобразования сокращает бюджетные места

Однако профсоюз не уверен, что это так, как и в том, что проблема нехватки учителей не станет "долгоиграющей" проблемой. Поэтому нужно искать комплексные решения - повышать и зарплаты учителей, и стипендии студентов, а также обеспечивать другие механизмы поддержки.
Несмотря на то, что на рынке труда не хватает педагогов, IZM сократило на педагогических программах 53 бюджетных места - если в 2021 году на всех уровнях образования было 1995 мест, то в 2022 году - 1942.
Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага заявила, что недопустимо, когда в ситуации нехватки учителей количество бюджетных мест еще больше сокращается. В свою очередь замдиректора департамента науки и инноваций IZM Диана Лайпниеце попыталась развеять сомнения о сокращении бюджетных мест, подчеркнув, что, наоборот, с 2020 года их количество увеличилось.