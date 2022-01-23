Заворотнюк стало хуже, а Прилучный расстался с Карпович?

Анастасии Заворотнюк стало хуже?

Вот уже несколько лет актриса Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. В 2018 году у звезды диагностировали опухоль головного мозга. Родственники артистки не общаются со СМИ и не дают никаких комментариев.

Иногда старшая дочь актрисы Анна коротко отвечает в сторис на вопросы о состоянии здоровья мамы. Сначала в прессе появились слухи о том, что Анастасии Заворотнюк резко стало хуже, затем - что она перестала разговаривать. Хотя ранее анонимные источники утверждали, что актриса пошла на поправку.

Следом издание "Экспресс-газета" разместило разговор с врачом-онкологом Юрием Покровским. Специалист высказал необнадеживающий прогноз, почти похожий на приговор.

"Опухоль развивается, задевает определенные структуры головного мозга. При потере речи пациент может остаться в живых, если у него сохранены другие функции. Но, в принципе, это говорит о том, что все печально и фатально. Месяц-два максимум", - цитирует медика "Экспресс-газета".

Родные Анастасии по-прежнему не контактируют с прессой и не комментируют новости о состоянии звезды в соцсетях. Поэтому пока можно утверждать, что сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк - это непроверенные слухи.

Анастасия Заворотнюк ФОТО: Светская хроника/Пятый канал

После того как в соцсетях появилась совместная фотография Павла Прилучного с детьми и бывшей женой Агатой Муцениеце в Дубае, поклонники заговорили о том, что экс-супруги сошлись вновь.

Появились предположения, что актер расстался со своей возлюбленной Мирославой Карпович. Напомним, свои отношения пара публично не подтверждала.

Ходят слухи, что Муцениеце и Карпович не ладят. Говорят, что роман Мирославы и Павла начался еще до расставания супругов. Тогда актеры вместе играли в спектакле "Косметика врага".

После семейных фото Агаты и Павла Мирослава Карпович тоже стала делиться кадрами из ОАЭ. Геолокации совпадали с теми местами, в которых отмечался Прилучный. Издание "7 дней" сообщает, что актер приехал в Дубай с возлюбленной, а с бывшей женой воссоединился всего на один день, чтобы порадовать сына.