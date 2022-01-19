Овощной павильон на Рижском рынке могут закрыть на несколько месяцев

Планируется провести техническое обследование павильона, чтобы определить объем работ. Подрядчика AS Rīgas centrāltirgus намерено найти, объявив процедуру закупки. "Вероятно, павильон останется закрытым несколько месяцев, пока не будет восстановлено кровельное покрытие", - сказала Петрова.

Торговцы из овощного павильона будут переведены в гастрономический и рыбный павильоны.

Как сообщалось, в пятницу, 14 января, сильный ветер сорвал около половины кровли павильона Рижского центрального рынка.