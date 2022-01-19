Ср, 19.01.2022
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Овощной павильон на Рижском рынке могут закрыть на несколько месяцев

Rīgas Centrāltirgus paviljoni. ФОТО: Zane Bitere/LETA

Овощной павильон Рижского центрального рынка, у которого во время бури в понедельник, 14 января, ветер сорвал часть кровли, скорее всего, будет закрыт для посетителей несколько месяцев, сообщила LЕТА руководитель отдела маркетинга и развития AS Rīgas centrāltirgus Рената Петрова.

Планируется провести техническое обследование павильона, чтобы определить объем работ. Подрядчика AS Rīgas centrāltirgus намерено найти, объявив процедуру закупки. "Вероятно, павильон останется закрытым несколько месяцев, пока не будет восстановлено кровельное покрытие", - сказала Петрова.

Торговцы из овощного павильона будут переведены в гастрономический и рыбный павильоны.

Как сообщалось, в пятницу, 14 января, сильный ветер сорвал около половины кровли павильона Рижского центрального рынка.

В 14:05 спасатели получили вызов в Ригу, где в павильоне рынка отделился фрагмент кровельного покрытия. Государственная пожарно-спасательная служба демонтировала сорванные ветром части кровельного покрытия. К 17:45 работы были завершены. Пострадавших не было.


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