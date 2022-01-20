Международная организация гражданской авиации: ложь о бомбе в самолете Ryanair была преднамеренной

О том, кто установил "красный" уровень опасности, экипажу не сообщили. "Сказали, что код красный", - сообщил диспетчер, не уточнив, от кого он получил информацию.

Обычно экипаж получает информацию об уровне опасности от своей компании, которая также устанавливает уровень угрозы. Во время этого полета связь с Ryanair у экипажа отсутствовала, а просьба обеспечить ее не была выполнена.

В результате, говорится в документе, экипаж скорее всего решил, что информация о "красном" коде исходит от оперативных служб компании, которые передали ее через диспетчера. Из-за этого они решили направиться к Минску.

В докладе ICAO отмечается, что компания узнала об инциденте только после того, как самолет направился в сторону Минска. При этом письмо с угрозой взрыва в Ryanair не получили, и оценить степень опасности не смогли. Возможно, если бы компания могла вовремя связаться с экипажем, было бы принято другое решение.

Согласно докладу, белорусские власти не предоставили доказательств того, что они пытались связаться с Ryanair и предоставить компании информацию о ситуации.

В распоряжении ICAO не оказалось записей переговоров пилотов в кабине. Их не осталось - самописец сохраняет их только после выключения прибора, перезаписывая поверх старой информации новую спустя определенное время.

Пилоты, говорится в документе, посоветовались после посадки с дежурным руководителем полетов компании и решили не выключать самописец, поскольку самолет не был поврежден и собирался отправляться в полет в ближайшее время.

Был ли перехват?

Сразу после инцидента в прессе и соцсетях широко обсуждалось присутствие в небе истребителя МиГ-29 белорусских ВВС. В Минске настаивали на том, что истребитель только сопровождал гражданский борт, но в прессе, особенно - западной - восприняли это как принуждение к посадке силой.

ICAO сообщает, что военный самолет взлетел с аэродрома в Барановичах, когда борт Ryanair находился от него на расстоянии примерно 130 километров. В тот момент лайнер готовился заходить на посадку в аэропорт Минска.

По данным ICAO, пилоту истребителя была поставлена задача контролировать радиообмен, помогать в случае необходимости поддерживать связь диспетчера с лайнером и предотвратить теракт любого рода над Минском.

Когда самолет Ryanair совершил посадку в Минске, МиГ-29 находился от него в 55 километрах.

По информации ICAO, истребитель не сопровождал и не перехватывал гражданский лайнер, между его пилотом и экипажем борта Ryanair не было радиообмена. Об этом свидетельствуют записи переговоров на частотах, которые использовал экипаж.

Пилоты Ryanair рассказали, что они не связывались с военным летчиком ни по радио, ни каким-либо другим способом.

Будут новые санкции?

Приведет ли расследование ICAO к каким-то политическим решениям в отношении Беларуси, неизвестно.

Западные страны уже ввели многочисленные санкции против Беларуси, в том числе авиакомпании "Белавиа" и лиц, которые могли быть причастны к посадке самолета Ryanair в Минске.

Самыми значительными были летние секторальные санкции - они касались экспорта калиийных удобрений и нефтепродуктов - важнейших для белорусской экономики товаров. Правда, экономисты и политологи называли эти санкции "дырявыми", поскольку они предполагали много исключений и отсрочек по контрактам, которые играют на руку действующей белорусской власти.