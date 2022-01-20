"Стекло заклеено строительным силиконом". Купленная машина принесла семье только головную боль

Многодетная семья выбрала Volkswagen Pasat 2008 года выпуска из-за его вместительности. Привлекательным был и внешний вид. В целом машина обошлась в неполные четыре тысячи евро. Для покупки брался заем на несколько лет, в результате чего окончательная сумма достигла уже восьми тысяч евро.

Спустя несколько часов после приобретения машины уже возникли трудности с тем, чтобы ее завести. Продавец Эрвин Жук указал, что использовалось неправильное топливо, однако семья сохранила чек, на котором видно, что топливо было приобретено правильное.

Продавец провел ремонт и машина снова заработала. Но ненадолго. Совсем скоро у транспортного средства снова возникли проблемы.

"Спустя два дня написали, что машина не работает, что все плохо. Машину покупали в августе, но в сентябре, по пути в Валмиеру, начали работать дворники, вдруг начали включаться и поворотники.

Приехали в сервис, где сказали, что в машине вода. Со стороны водителя весь пол мокрый, там все в воде. Вода и в других местах", - рассказала Лиана.

Семья многократно связывалась с торговцами по поводу плохого состояния машины, однако терпение закончилось, когда ранее вежливый продавец начал отвечать только эмоджи.

"В багажнике тоже довольно большая влажность, когда были большие минусы, там было полно воды. Все течет, потолок висит, ничего не работает.

В сервисе сказали, что лобовое окно заклеено строительным силиконом, поэтому в салоне вода.

Зимой машину не было смысла заводить, все замерзло, окна нельзя было открыть. Машина в критическом состоянии", - рассказал муж Лианы Алдис.

Несмотря на то, что продавец обещал гарантию на 2000 километров, позднее семья заметила, что в договоре этот пробег снижен вдвое. Семья своевременно проинформировала продавца о проблемах с машиной, однако он ссылается, что с момента покупки прошел месяц и о гарантии можно забыть.

Владелец AutoVia или RP motors Райвис Попов в разговоры о проданной Лиане машине не вступает. Оказывается, семья заключила договор с неким Эрвином Жуком и его предприятием Autopole.