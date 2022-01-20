Чт, 20.01.2022
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Никита Троянский, эпидемиолог
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Руководитель больницы Страдиня: большинство пациентов - не вакцинированы против Covid-19

Риналдс Муциньш ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В данный момент прирост числа пациентов с Covid-19 в Клинической университетской больнице им. П. Страдиня небольшой, заявил в интервью передаче Rīta panorāma председатель правления больницы Риналдс Муциньш.

Например, за последнюю неделю число пациентов с Covid-19 в больнице выросло примерно с 60 до 80, однако Муциньш отмечает, что еще нужно посмотреть, как на нагрузке больницы отразятся достигнутые в эти дни рекорды новых случаев заражения Covid-19.

Большая часть попавших в больницу пациентов не были вакцинированы против коронавируса.

Муциньш рассказал, что в этой волне заболевания больница готовится, что пациенты с Covid-19 будут находиться децентрализованно в разных отделениях, так как они будут попадать в больницу с другими диагнозами, а Covid-19 будет побочным диагнозом.

Руководитель больницы признал, что коронавирусом болеют и работники его учреждения, однако это пока не создает проблем в предоставлении услуг, однако нельзя исключать того, что такие проблемы возникнут.

Галерея: Covid-19 в больнице Страдиня


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