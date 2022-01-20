Почему бананы не лучший выбор для завтрака?

Однако есть возражения, из-за которых лучше выбрать другой завтрак. Банан - сахарная бомба, которая лишь может испортить диету.

Многие знают, что в бананах содержится много калия, магния и клетчатки, которые благотворно влияют на работу сердца. Однако это только часть известного. Кроме того эти фрукты состоят на 25% из сахара и довольно богаты кислотами.

Если в завтрак не включить ничего кроме банана, многие из положительных свойств фрукта быстро теряются, а вместо этого повышается уровень сахара и кислотности в крови.

Бананы дадут энергию, но на очень короткое время. Слишком скоро вы снова почувствуете голод и усталость.