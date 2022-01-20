Новый год - новый я? Советы для похудения от Анатолия Данилана

У многих одно из новогодних обещаний - скинуть лишний вес. Однако не стоит забывать о своем здоровье - влияние похудения на иммунитет прокомментировал Анатолий Данилан.

"Влияние похудения позитивно, если это делают правильно. Очень плохо на иммунную систему влияют курсы голодания. Это не врачебный прием. Курсы голодания не уменьшают массу тела, а увеличивают", - отмечает профессор.

Анатолий Данилан подчеркивает, что ученые доказали, что те, кто практикует голодание, набирают еще больше веса: "В этот момент вес упадет, но через два года вы станете намного круглее!".

Как безопасно худеть?

Гастроэнтеролог рассказывает, что важно уменьшить количество калорий, особенно количество сладкого в своем меню, но даже этого мало. Нужно заниматься физической активностью, хорошо высыпаться, жить в прохладе.

Совсем мерзнуть нет необходимости, но когда мы находимся в прохладе, тратится энергия.

Что важно соблюдать:

Спорт, а не голодание! Это распространенная ошибка при похудении - недостаточное количество физической нагрузки.

Есть не спеша.

Медикаменты - не чудодейственные средства! Данилан скептически относится к лекарствам и чудо-средствам для похудения. "Лекарства на самом деле не работают. Если вес избыточный и больше ничего не помогает, то поговорите со специалистом, диетологом, хирургом".