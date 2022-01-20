Самолеты не распыляют омикрон; на фото мешки с полипропиленовыми смесями

"А вот и то, чем нас опыляют или опрыскивают с воздуха самолёты! Реактив "Омикрон!", фото сделано в чешском военном аэропорту Кбелы!!!
P. S. Пост скопирован из Telegram, фото и пояснение к нему сделаны работником особо охраняемого склада военного аэропорта Кбелы (Kbely), нашим единомышленником".
Но авторы этого фейка не потрудились проверить информацию перед публикацией: прямо на пакетах указан сайт итальянской компании, посетив который, можно узнать, что эта компания занимается производством полипропиленовых смесей для автомобильного, электробытового и технического рынков, но никак не распылением вирусов. Надо признать, что логотип компании по нелепой случайности и вправду напоминает частицу вируса.
В первой половине января эта фальшивая новость появилась в Словакии. Местная полиция на своей странице в Facebook сразу отреагировала и прокомментировала: "У нас первая номинация на фейк 2022 года: омикронтрейлы. У нас просто нет слов. У этого бреда почти 5000 репостов".
Следует добавить, что теория заговора о химиотрассах, или химтрейлах (англ. chemtrails), пользуется большой популярностью среди конспирологов. Об этом ранее писал Re:Check. Нет научных доказательств, подтверждающих эту теорию.
Новости о том, что в Южной Африке обнаружен новый штамм вируса, появились в ноябре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения назвала его "омикрон". Всего за несколько недель сообщения о случаях заболевания омикроном поступили по меньшей мере из 57 стран, включая Латвию, и уже 20 декабря латвийские СМИ сообщили, что он начал быстро распространяться.
Эту новость проверили также коллеги из Словакии STARTITUP, которые тоже пришли к выводу, что утверждение не соответствует фактам.