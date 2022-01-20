Самолеты не распыляют омикрон; на фото мешки с полипропиленовыми смесями

"А вот и то, чем нас опыляют или опрыскивают с воздуха самолёты! Реактив "Омикрон!", фото сделано в чешском военном аэропорту Кбелы!!!

P. S. Пост скопирован из Telegram, фото и пояснение к нему сделаны работником особо охраняемого склада военного аэропорта Кбелы (Kbely), нашим единомышленником".