Расследование: папа Бенедикт XVI знал о священниках-педофилах, но ничего не сделал

Бывший папа римский говорит, что ему не было ничего известно.

Расследованием занималась юридическая фирма Westpfahl Spilker Wastl.

"Два случая касаются надругательств, совершенных во время пребывания кардинала Йозефа Ратцингера в должности архиепископа. В обоих случаях насильники продолжали пастырскую деятельность", - заявил адвокат Мартин Пуш, представляя итоги расследования.

Еще в одном случае утверждается, что Йозеф Ратцингер знал, что священника, которого перевели к нему в епархию, обвиняли в жестоком обращении с мальчиками, но все равно позволил тому служить в общине.

Юристы Westpfahl Spilker Wastl говорят, что бывший папа римский предоставил десятки страниц ответов на вопросы юридической фирмы, в которых он выражал поддержку расследованию, но отрицал какие-либо свои знания или бездействие по поводу злоупотреблений священников в отношении детей.

Однако в расследовании есть протокол, из которого убедительно следует, что Бенедикт XVI присутствовал на встрече, на которой обсуждались домогательства.

Бывший папа римский, которому сейчас 94 года, стал первым в истории римским понтификом, ушедшим в отставку - в 2013 году он оставил пост главы католической церкви, сославшись на усталость. С тех пор он живет в Ватикане и известен как почетный папа.

Послу публикации расследования в Ватикане заявили, что изучат все детали.

"Мы вновь выражаем чувство стыда и сожаления по поводу надругательств над несовершеннолетними со стороны священников. Святой Престол выражает свою поддержку всем жертвам и подтверждает, что намерен защищать несовершеннолетних, гарантируя им безопасное пространство в церкви", - добавили в Ватикане.

Бывший папа римский Бенедикт XVI в 2020 году ФОТО: Reuters

В предыдущем отчете о сексуальных преступлениях в немецкой церкви сказано, что более 3600 человек по всей стране подверглись насилию со стороны представителей духовенства в период с 1946-го по 2014-й годы. Многие из жертв были совсем юными и работали прислужниками.

В новом отчете, посвященном епархиям Мюнхена и Фрайзинга в период с 1945-го по 2019-й год, сказано о почти 500 жертвах надругательств.

Помимо бывшего папы, в отчете критиковались и другие церковные деятели, в том числе нынешний архиепископ региона кардинал Рейнхард Маркс. Расследователи установили, что он также бездействовал в двух случаях предполагаемого насилия.

Кардинал уже предлагал нынешнему папе римскому Франциску свою отставку в июне 2021 года, заявив, что считает своим долгом разделить ответственность за "катастрофу" насилия над несовершеннолетними в католической церкви, о которой стало известно публике.