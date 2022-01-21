Мэрилин из "Брата-2" Дарья Юргенс собирала бутылки и голодала после успеха на экране

Мэрилин, а по-русски - Даша

Кроме картины "Брат-2", Юргенс сыграла и в другом фильме Алексея Балабанова - "Про уродов и людей", а также в сериале "Морские дьяволы". Однако, как признавалась актриса в интервью, успех в кино в свое время не помог ей вырваться из беспросветной бедности, преследовавшей ее долгие годы.

Зрителям Юргенс запомнилась по роли проститутки Даши, которую Данила (герой Сергея Бодрова) встречает в США. Она представлялась именем Мэрилин. Смотревшие фильм помнят, как она в финале улетает с ним на родину под трек Бутусова "Гудбай, Америка!".

После Юргенс признавалась журналистам, что на съемках она подружилась с Сергеем Бодровым, а его смерть в Кармадонском ущелье приняла очень тяжело.

Но это не единственное горе в ее судьбе...

Студенческие годы и неудачный брак

Дарья родилась в семье актеров Натальи Юргенс и Георгия Лесникова, но в театральный институт она поступила не сразу. Попасть на бюджет в ЛГИТМиК в Ленинграде ей не удалось - так она стала вольным слушателем лекций. Юргенс вспоминала, что она тогда часто голодала, жила у друзей и знакомых.

На четвертом курсе Дарья вышла замуж за Евгения Дятлова, от него родила сына Егора. Отношения были сложными, супруг изменял, пара то сходилась, то снова расставалась. Воспитанием сына муж не занимался.

Период беременности Дарья почти голодала. Она питалась куском батона с молоком, а сын после кормления грудью перешел на лапшу быстрого приготовления и рис на бульоне из кубика.

Роман с Юрием Шевчуком

От мужа Дарья ушла к лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку. Закончились отношения после того, как Юргенс узнала о своей беременности. По словам актрисы, наследника музыкант не хотел. Тогда она переживала о карьере и сделала аборт. После окончился и роман.

После был брак с артистом Петром Журавлевым, но и он не продлился долго.

Звезда на экране, а в кошельке пусто

В период, когда фильм "Брат-2" вышел на экраны, у Юргенс не было денег, чтобы приобрести журнал со своей фотографией.

"В киоске появился журнал с моей фотографией на обложке, а купить его не на что - в кошельке пусто. Собрала на улице бутылки, сдала и купила себе этот журнал. Но снова не видела в этом ничего особенного. Ну, такая жизнь. Нормально. Только будучи беременной Сашкой, поняла, что нужно что-то делать", - цитирует Дарью StarHit.ru.

Рождение дочери и новая любовь

После рождения дочери Александры тяжелый этап в жизни актрисы завершился. Правда, она не говорит, кто отец девочки.

Дочь Саша

Театр, где служила актриса, помог ей купить комнату. После поступили предложения сняться в "Ментовских войнах" и "Морских дьяволах". Эти проекты помогли Юргенс выбраться из бедности.

Кстати, старший сын Егор тоже стал актером. На его счету уже свыше 30 ролей.