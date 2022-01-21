У Ивлеевой ковид, а Моргенштерн сообщил о проблемах со здоровьем

Объявление он разместил в Instagram-сторис. Белыми буквами на черном фоне музыкант ясно дал понять фанатам, что пропадает с радаров. При этом конкретную причину резкого ухудшения самочувствия он объяснять не стал.

"Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер", - написал Моргенштерн.

ФОТО: Instagram

Напомним, что рэпер вот уже почти два месяца находится вместе с женой Диларой Зинатуллиной в Дубае. Супруги покинули Россию, отправившись сначала в Минск, а после - в ОАЭ. Это произошло после того, как с обвинениями в отношении Моргенштерна выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

30-летний блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила подписчикам, что опять заболела коронавирусом. Правда, в Instagram она была лаконичнее, чем рэпер. Звезда опубликовала лишь эмодзи-смайлики.