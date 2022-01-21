Новой солисткой дуэта Artik & Asti стала участница шоу "Голос"

Ею стала певица Севиль Велиева, которая заменила Анну Дзюбу. Ранее девушка заявляла о себе, участвуя в шоу "Х-Фактор", "Голос" и других.

"Созидать и создавать прекрасное - твое призвание и твоя сила! Ты всегда был и будешь самым добрым и талантливым человеком. Прекрасный союз с Севиль, и все лучшее впереди", - подчеркнула коллега музыканта, артистка Это Любовь.

Велиева же обратилась с благодарностью к поклонникам и подписчикам.

Артик ранее уже подчеркнул, что не держит зла на Анну Дзюбу, которая покинула проект.

"За 11 лет существования группа Artik & Asti никогда не участвовала в интригах, склоках, сплетнях, грязных рекламах, мы никогда не хайпились за счет других, не участвовали в скандалах. Я выстраивал репутацию группы на определенных принципах и ценностях. Все наши достижения за эти годы - это песни, которые писал я, песни которые я находил. Ничего не сжигаю, не испепеляю, я привык созидать, поэтому несу историю дальше. Как она будет развиваться - знает только Бог", - писал музыкант в соцсетях.

Артем отметил, что всегда будет восхищаться талантом Анны. Ее успех он расценивает как свой личный: "Значит, я хорошо сделал свою работу за последние 11 лет".