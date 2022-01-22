Около 40% из рекордных 5972 случаев Covid-19 за сутки выявлены среди детей и подростков

На этой неделе число заболевших среди детей и подростков особенно велико.

В возрасте 10-19 лет количество зараженных в четверг превысило 1500, а в возрасте до 10 лет - 900.

Отметку 3000 случаев показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 человек превысил уже в пяти самоуправлениях Рижского региона - в Адажском, Марупском, Кекавском, Олайнском и Ропажском краях.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость в Латвии увеличилось до 2111,4 случая на 100 000 человек. Кроме упомянутых краев, выше среднего показателя по стране заболеваемость также в Риге, Саласпилсском и Валмиерском краях, в Елгаве, Юрмале, Сигулдском и Огрском краях.

Самая низкая заболеваемость в настоящее время в ряде самоуправлений Латгале - в Вараклянском, Резекненском и Краславском краях.

Из выявленных в четверг 5972 новых случаев Covid-19 45% (2717 случаев) зарегистрировано в Риге. В Елгаве в четверг выявлено 228 новых заболевших, в Даугавпилсе - 181, в Валмиерском крае - 157, в Огрском крае - 146, в Кекавском и Марупском краях - по 145.

1522 из выявленных зараженных - в возрасте 10-19 лет, 1089 - в возрасте от 30 до 39 лет, 932 - в возрасте до 10 лет, а в других возрастных группах меньше заболевших.