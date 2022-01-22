Остапенко и Киченок выбыли из парного турнира Australian Open

В матче второго раунда Остапенко и Киченок уступили хорватке Петре Мартич и американке Шелби Роджерс. Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился со счётом 2:6, 6:4, 1:6.

По ходу встречи украино-латвийская пара один раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два из девяти брейк-поинтов. Их соперницы подали семь эйсов, ни разу не ошиблись при вводе мяча в игру и реализовали пять из 15 брейк-поинтов.

Теперь Людмила Киченок продолжит выступления на Australian Open в смешанном разряде, а для Алёны Остапенко соревнования на Зелёном континенте подошли к концу. Ранее первая ракетка Латвии потерпела поражение в третьем раунде одиночного турнира, уступив чешке Барборе Крейчиковой.