Политолог: России не нравятся самостоятельные действия стран Балтии

Скудра напомнил, что после переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, состоявшихся в Женеве, Лавров заявил СМИ, что, по его мнению, страны Балтии и Польша "подогревают" НАТО и Евросоюз, а также назвал эти четыре страны русофобами. Таким образом, страны Балтии и Польша заслужили публичное осуждение от России.

"Это означает, что им не нравится самостоятельные действия этих стран. Лавров, вероятно, мог бы их интерпретировать как проамериканские, но, в данном случае, - это преувеличение", - сказал Скудра.

Скудра отметил, что то оружие, которое Украине поставили страны Балтии направлены на защиту, а не нападение.

Учитывая масштабы Украины и ее потребности, то вооружение, которое могут предложить страны Балтии, чисто символическое. Конечно, оно может пригодиться отдельной части или одному батальону, если произойдет нападение, что Россия отрицает.