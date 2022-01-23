Треть латвийцев недовольны уровнем жизни - это лишь немногим больше допандемийного уровня

Как отмечает в социальных сетях директор SKDS Арнис Кактиньш, два года пандемии Covid-19 лишь слегка повлияли на степень удовлетворенности жизнью населения Латвии. Например, если в декабре 2021 года качеством жизни были полностью или скорее недовольны 32% опрошенных, то в 2019 году недовольных было 27%.

Izskatās,ka Latvijas iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi divi COVID gadi ir tikai nedaudz pasliktinājuši. Decembrī kopumā 65% bija pilnīgi vai drīzāk apmierināti (11.2019 bija 71%, seko ka ir - 6% proc.punkti). Attiecīgi par~ 5% proc.punktiem ir pieauguši neapmierinātie (līdz 32%) pic.twitter.com/9emdYXCCbH — Arnis Kaktiņš (@ArnisKaktins) January 12, 2022

В декабре прошлого года полностью или скорее удовлетворены жизнью оказались 65% опрошенных латвийцев, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в ноябре 2019 года.