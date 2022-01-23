Вс, 23.01.2022
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  • Треть латвийцев недовольны уровнем жизни - это лишь немногим больше допандемийного уровня
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Треть латвийцев недовольны уровнем жизни - это лишь немногим больше допандемийного уровня

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В декабре прошлого года 32% населения Латвии были недовольны качеством жизни во время Covid-19, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследований рынка и общественного мнения SKDS.

Как отмечает в социальных сетях директор SKDS Арнис Кактиньш, два года пандемии Covid-19 лишь слегка повлияли на степень удовлетворенности жизнью населения Латвии. Например, если в декабре 2021 года качеством жизни были полностью или скорее недовольны 32% опрошенных, то в 2019 году недовольных было 27%.

В декабре прошлого года полностью или скорее удовлетворены жизнью оказались 65% опрошенных латвийцев, что на шесть процентных пунктов меньше, чем в ноябре 2019 года.

Наиболее высоким, по мнению населения, качество жизни было в 2018 году - до пандемии Covid-19, когда 75% опрошенных признали его полностью или частично удовлетворительным и только 21% - неудовлетворительным.


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