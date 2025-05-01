Видео Программа выясняет причины сильных опозданий автобусов из Адажи в Ригу

"С тех пор как установили новые терминалы оплаты, автобусы постоянно опаздывают - от 20 до 30 минут. Это происходит почти каждый день, и главная причина - крайне медленная работа терминалов. Часто они вообще не работают - ни оплатить картой, ни воспользоваться e-билетом невозможно. Иногда билеты вообще не выдаются, и пассажиров просят платить наличными, что недопустимо для современного общественного транспорта. Это создает не только неудобства, но и стресс для людей, которые рассчитывают на транспорт, чтобы попасть на работу или учебу. Неужели систему внедрили без должной проверки и тестирования?" - Элина, автор письма.