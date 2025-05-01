Видео Программа выясняет причины сильных опозданий автобусов из Адажи в Ригу

Из-за внедрения новой системы оплаты рейсы общественных автобусов Латвии существенно задерживаются. Особенно недовольны пассажиры из Адажи. Программа Bez Tabu получила письмо от жительницы Адажи Элины, которая регулярно ездит на автобусе из Адажи в Ригу и обратно, сообщает программа.
"С тех пор как установили новые терминалы оплаты, автобусы постоянно опаздывают - от 20 до 30 минут. Это происходит почти каждый день, и главная причина - крайне медленная работа терминалов. Часто они вообще не работают - ни оплатить картой, ни воспользоваться e-билетом невозможно. Иногда билеты вообще не выдаются, и пассажиров просят платить наличными, что недопустимо для современного общественного транспорта. Это создает не только неудобства, но и стресс для людей, которые рассчитывают на транспорт, чтобы попасть на работу или учебу. Неужели систему внедрили без должной проверки и тестирования?" - Элина, автор письма.
Bez Tabu отправилась в центр Адажи, чтобы убедиться в реальной ситуации. На момент прибытия программы автобус уже опаздывал на 5 минут.
"Оплата проходит слишком медленно. Кажется, водителям трудно справляться. В прошлую пятницу я ждала автобус 40 минут", - сказала Карина, пассажирка.
Другие пассажиры подтвердили, что в последнее время автобусы действительно регулярно опаздывают - ожидание может затянуться на 20–40 минут. Причина - медленная работа платежной системы.
Журналисты сели в автобус, чтобы проверить, сколько времени занимает оплата и получение билета. Из разговора водителя с пассажиром стало ясно, что каждый платеж может обрабатываться до 2 минут - независимо от того, оплачивается ли он картой или наличными.
"В апреле перевозчик ввел новую кассовую систему, и технический процесс адаптации допускает такие задержки в обработке платежей. Мы получаем жалобы, и перевозчик тоже. Сейчас ведется работа над тем, чтобы процесс стал более плавным. Обещано, что в ближайшие дни проблема исчезнет", - заявила Санита Хайнсберга, представитель Автотранспортной дирекции.
Вместо участия в интервью перевозчик SIA Latvijas Sabiedriskais autobuss прислал письменное разъяснение.
"Внедрение новой системы связано с госпрограммой Vienotā biļešu noliktava, благодаря которой билеты можно будет покупать заранее онлайн и просто активировать у водителя. Пока программа находится на стадии запуска. Сейчас улучшается программное обеспечение кассовых аппаратов, что позволит быстрее обслуживать пассажиров", - дали письменное пояснение в компании Latvijas Sabiedriskais autobuss.
Дирекция уже получила шесть жалоб на задержки автобусов и медленные терминалы.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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