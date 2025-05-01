СМИ: советник президента США по национальной безопасности уходит в отставку

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц покинет свой пост, сообщает в четверг, 1 мая, телеканал CBS. Должность также оставит его заместитель Алекс Вонг.
По информации телеканала Fox News, президент США Дональд Трамп в ближайшее время прокомментирует эту ситуацию.
Если сообщения СМИ подтвердятся, Уолтц станет первым высокопоставленным чиновником, покинувшим пост во время второго президентского срока Трампа.
В марте Уолтц оказался в центре скандала, получившего название Signalgate, когда выяснилось, что в закрытую группу высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности в мессенджере Signal, где обсуждались подробные планы удара по йеменским повстанцам, он по ошибке добавил журналиста.
Уже в первые дни скандала звучали призывы к отставке Уолтц и министра обороны Пита Хегсета.
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