СМИ: советник президента США по национальной безопасности уходит в отставку

По информации телеканала Fox News, президент США Дональд Трамп в ближайшее время прокомментирует эту ситуацию.

Если сообщения СМИ подтвердятся, Уолтц станет первым высокопоставленным чиновником, покинувшим пост во время второго президентского срока Трампа.

В марте Уолтц оказался в центре скандала, получившего название Signalgate, когда выяснилось, что в закрытую группу высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности в мессенджере Signal, где обсуждались подробные планы удара по йеменским повстанцам, он по ошибке добавил журналиста.

Уже в первые дни скандала звучали призывы к отставке Уолтц и министра обороны Пита Хегсета.