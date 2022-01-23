Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за Covid-ограничений

"Такова жизнь. Я ничем не отличаюсь от тысяч других новозеландцев, которые испытали на себе гораздо более разрушительные последствия пандемии, например, невозможность быть с близкими, которые тяжело больны. Это превосходит любую печаль, которую я испытываю", - заявила сама Ардерн.

Об отмене свадьбы премьер рассказала в ходе пресс-конференции, посвященной новым Covid-ограничениям. С 24 января в Новой Зеландии вводится красный уровень опасности.

Это означает повсеместное ношение масок и сильное ограничение численности собраний в общественных местах. На мероприятиях можно будет собираться в количестве не более 100 человек. При этом если у граждан нет сертификатов о вакцинации, лимит гостей сокращается до 25 человек.

О помолвке Ардерн и Гейфорд объявили весной 2019 года, в июне 2018 года у пары родилась дочь Нив.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Новой Зеландии зарегистрированы 15,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 52 человека. В стране сделаны почти девять миллионов прививок от Covid-19.